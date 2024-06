Prenota una camera vista mare, ma ciò che riceve la lascia senza parole

Una vista sul mare dalla finestra dell'hotel: ecco come si è presentata la stanza a Clarisa Murgia. Tiktok / Clarisamurgia

In Italia, una donna ha pagato esplicitamente una camera con vista sul mare. Ha ottenuto la sua richiesta, ma decisamente non nel modo in cui l'aveva immaginata...

Hai fretta? blue News riassume per te In Italia, una donna ha pagato per avere una camera con vista sul mare.

Ma non è andata proprio così...

La vista mare c'era, ma si trattava solo di un poster. Mostra di più

L'influencer Clarisa Murgia ha avuto una brutta sorpresa quando è arrivata nella sua camera d'albergo in Italia. Nonostante avesse pagato per una spettacolare vista sul mare, la promessa si è rivelata una mera illusione.

Murgia si è infatti ritrovata semplicemente un enorme poster di un paesaggio marittimo sulla parete della casa di fronte alla sua stanza.

Ha quindi deciso di condividere un video su TikTok nel quale mostra come il poster sembri sorprendentemente reale da certe angolazioni. «Nessuno mi ha mai ingannato così», ha scritto l'argentina sotto il video.

La «vista sul mare»... era solo un poster. Tiktok / Clarisamurgia

«Nemmeno il mio ex ha mentito così tanto»

Le reazioni all'inganno sono state contrastanti. Alcuni hanno solidarizzato con l'influencer, mentre altri utenti hanno reagito con umorismo: «Nemmeno il mio ex ha mentito così tanto», ha scritto una di loro.

Qualcun'altro ha fatto notare che una ricerca su Google avrebbe rivelato in pochi secondi che il luogo non era in riva al mare. «Ecco perché, per non sbagliare, guardo sempre con attenzione dove si trovano i vari hotel».

Il video ha ora più di tre milioni di visualizzazioni su TikTok. Un utente commenta: «Non so quale sia il tuo problema. Hai una vista sul mare... nessuno aveva mai detto che sarebbe stato un mare vero».