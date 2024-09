Orso polare raggiunge l'Islanda per la prima volta dal 2016, la polizia lo uccide

Un orso polare su una banchisa nell'Oceano Artico. dpa

Centinaia di chilometri separano l'Islanda dalla Groenlandia. Tuttavia, un orso polare è riuscito a raggiungere l'isola nell'Atlantico settentrionale. Lì, però, la sua vita è stata rapidamente interrotta.

Un orso polare ha raggiunto l'Islanda: è il primo a farlo dal 2016.

L'animale, probabilmente arrivato dalla Groenlandia su una banchisa, è stato abbattuto dalla polizia per motivi di sicurezza.

Il rimpatrio è stato escluso per timore di trasmissione di malattie. Mostra di più

Per la prima volta dal 2016, un orso polare è tornato a mettere piede sull'Islanda. L'animale era presumibilmente arrivato su una banchisa dalla Groenlandia, che si trova a diverse centinaia di chilometri di distanza. Di recente è infatti stato avvistato un numero crescente di iceberg al largo della costa, ha riferito l'emittente RÚV.

Ma il plantigrado sull'isola dell'Atlantico settentrionale ha purtroppo avuto vita breve: la polizia gli ha infatti subito sparato, riferendo di non avere altra scelta. La misura è stata presa in stretta consultazione con le autorità ambientali.

A loro avviso, riportare l'animale da dove era venuto era fuori discussione. Questo, in particolare, per il timore che potesse introdurre in Groenlandia delle malattie prese in Islanda.

Secondo un esperto, il predatore era relativamente sano. La carcassa, che pesa tra i 150 e i 200 kg, verrà ora esaminata nella capitale Reykjavik.

Il precedente avvistamento di un orso polare risale al 2016

L'ultima volta che un orso polare è stato avvistato in Islanda era, come detto, nel 2016. Dopo l'arrivo di due esemplari nel 2008, le autorità decisero che, in caso di loro avvistamento, dovevano venire uccisi, anche se la specie è in pericolo di estinzione.

Gli animali, secondo le autorità, rappresentano un pericolo per l'uomo e per il bestiame. Inoltre, molto probabilmente provengono da una popolazione della Groenlandia orientale, che è stabile, e i costi di reintroduzione sarebbero troppo elevati.

In ogni caso, gli esperti ritengono che gli orsi polari non possano sopravvivere in Islanda a lungo termine. Non c'è ghiaccio marino e l'offerta di cibo è limitata. Le femmine non potrebbero né partorire né allevare la prole sull'isola vulcanica.

