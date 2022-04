Harry e Meghan agli Invictus Games all'Aia

«Il mondo è unito a fianco dell'Ucraina». Lo ha detto il principe Harry durante un discorso alla cerimonia di apertura degli Invictus Games all'Aia, secondo quanto riportato dalla Cnn.

Il principe Harry, a sinistra, con la duchessa Meghan all'Aia. Immagine: DPA Il principe Harry e Meghan come spettatori allo stadio degli Invictus Games. Immagine: DPA Il principe Harry, a destra, e Meghan, a sinistra, abbracciano la partecipante britannica Lisa Johnston. Immagine: DPA Il principe Harry, il terzo da destra, duca di Sussex, e Meghan, seconda da sinistra, con i partecipanti dall'Iraq ai Giochi Invictus 2022 all'Aia. Immagine: DPA

Parlando dei militari ucraini che si sono recati in Olanda per partecipare ai Giochi, il nipote della regina Elisabetta ha detto: «Mi avete spiegato perché avete deciso di unirvi a noi, nonostante tutto. Perché su questo palcoscenico globale non mostrerete soltanto la vostra forza, ma direte la verità, la verità su ciò che sta accadendo nel Paese».

Harry è in viaggio con la moglie Meghan Markle e prima dell'Olanda hanno fatto una tappa a Londra per incontrare la sovrana.

Gli Invictus Games, che dureranno fino a venerdì, erano stati posticipati di due anni a causa della pandemia di Covid.

SDA