Un professore svizzero, in vacanza in Brasile, è stato colpito alla testa da un proiettile durante un tentativo di rapina. È rimasto gravemente ferito.

Un turista svizzero di Losanna, in vacanza in Brasile, è stato gravemente ferito durante un tentativo di rapina nella città di Salvador (Bahia).

L'aggressore ha sparato alla testa del professore mentre viaggiava con la moglie in auto vicino a una spiaggia, riferisce il portale di notizie «G1». Il crimine è avvenuto durante l'ultimo giorno di vacanza della coppia.

L'uomo è stato immediatamente portato in un ospedale privato e posto in terapia intensiva. Fortunatamente è stato in grado di riprendersi, anche se le sue ferite erano gravi. Sua moglie, una donna brasiliana, è rimasta illesa.

Recuperati arma da fuoco e coltello

L'aggressore, un uomo di 27 anni, poco prima dell'attacco alla coppia aveva rapinato una farmacia. Ha poi tentato di fuggire, ma è stato identificato dai filmati di sorveglianza e dalle dichiarazioni dei testimoni e rintracciato dalla polizia.

Durante il tentativo di arresto, c'è stato uno scambio di colpi di pistola in cui il rapinatore è rimasto gravemente ferito. È stato quindi immediatamente portato in ospedale, dove però è morto poco dopo.

Al rapinatore sono stati sequestrati un'arma da fuoco e due coltelli. Indossava una cavigliera elettronica, il che indica che era già stato condannato per un reato. Ma non si conoscono le circostanze esatte della sua precedente condanna.