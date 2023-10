"And the story goes on...", questo il motto della 75esima Fiera del libro di Francoforte. Quest'anno la scena letteraria svizzera sarà presente con uno spazio di incontri e di scambio. Keystone

La letteratura elvetica si presenta alla 75esima Fiera del libro di Francoforte, che si tiene da domani e fino a domenica, con la nuova Scena OFF Svizzera. Un progetto lanciato da Pro Helvetia e volto a dare visibilità ai libri svizzeri.

La Fiera del libro di Francoforte è e rimane un luogo importante per la visibilità della scena letteraria svizzera, per gli autori ma anche per i traduttori, ha detto Reina Gehrig, responsabile della divisione Letteratura di Pro Helvetia, all'agenzia Keystone-ATS. La Fondazione svizzera per la cultura inizia quest'anno il progetto biennale denominato Scena OFF Svizzera. Questo spazio intende essere un luogo di incontro per gli autori elvetici e internazionali.

Il programma, curato dalle autrici Mariann Bühler di Basilea e Gianna Molinari di Zurigo, prevede tavole rotonde e conferenze.

Per lettori e professionisti

Gehrig e la sua squadra hanno lavorato per due anni al concetto di questa nuova offerta, incentrata sulle necessità della scena letteraria.

Domani e giovedì il programma sarà rivolto principalmente ai professionisti con conferenze mirate e temi quali l'intelligenza artificiale. Da venerdì a domenica in cartellone ci saranno letture interattive e manifestazioni rivolte anche al grande pubblico. Fra gli ospiti ci sono la grigionese Gianna Olinda Cadonau e il romando Bruno Pellegrino. Verrà dato spazio anche ai traduttori nonché al multilinguismo della Svizzera.

La Scena OFF Svizzera completa la presenza dell'industria libraria elvetica alla fiera. Il palco si trova nelle immediate vicinanze dello stand comune dell'Associazione svizzera dei librai e degli editori (SBVV). Anche in questo caso, il multilinguismo della Svizzera, con le sue quattro lingue nazionali, sarà messo in particolare evidenza – con le lingue codificate a colori, come afferma la direttrice della SBVV Tanja Messerli.

Inoltre, l'associazione della Svizzera tedesca sarà presente insieme ai suoi partner Livresuisse della Svizzera romanda e alla ticinese Alesi – Associazione librai ed editori della Svizzera italiana.

Forte domanda

Nei cinque giorni di fiera, le sale si annunciano piene. Già due settimane fa la vendita dei biglietti aveva superato le 300'000 entrate del 2019.

Con la modulare Scena OFF Svizzera, Pro Helvetia intende reagire in modo flessibile alle tendenze. «Dopo i due anni della fase pilota, valuteremo i risultati ottenuti e decideremo come procedere con Scena OFF Svizzera», afferma Gehrig.

