Un uomo di 29 anni avrebbe rinchiuso la sua vittima di rapimento in questa cella in un garage di Klamath Falls, in Oregon. AP

L'FBI sta estendendo le indagini su un uomo di 29 anni a diversi Stati degli USA. Il sospettato, che aveva rinchiuso una prostituta in una prigione costruita in garage, ha usato vari stratagemmi per rendere le donne compiacenti. Gli inquirenti scoprono piani per la costruzione di un rifugio sotto terra. Si sospetta ci siano diverse altre vittime.

Una prostituta di Klamath Falls, in Oregon, è riuscita a fuggire da una cella che il suo stupratore aveva costruito nel suo garage.

L'FBI sospetta ci siano altre vittime del 29enne, che si sarebbe spacciato, tra l'altro, per agente di polizia.

Gli investigatori hanno trovato su di lui i progetti di una prigione in mattoni che voleva costruire a 30 metri di profondità. Mostra di più

Il caso si fa sempre più mostruoso: dopo l'arresto di un uomo che avrebbe rapito una prostituta, l'avrebbe violentata e rinchiusa in una cella fatta in casa nel suo garage, nuovi dettagli indicano un'intensa storia criminale.

L'FBI ha esteso le indagini oltre lo Stato americano dell'Oregon ad altri Stati in cui il 29enne, che utilizzava diversi pseudonimi, soggiornava dall'agosto 2016.

Questi Stati potrebbero includere California, Washington, Oregon, Colorado, Utah, Florida, New York, New Jersey, Alabama e Nevada, si legge in un sito web dell'FBI appositamente creato per chiedere alle possibili vittime di farsi avanti.

L'FBI ha anche trovato i progetti di una prigione sotterranea, disegnati dall'imputato. AP

Il progetto di un sotterraneo

C'è «motivo di credere» che ci fossero vittime precedenti provenienti da diversi Stati, ha dichiarato Rob Reynolds, capo della polizia della piccola città di Klamath Falls, in Oregon.

Ha rifiutato di fornire dettagli, citando l'indagine in corso. La polizia ha trovato nella casa del sospettato a Klamath Falls degli appunti scritti a mano con i progetti di un apparente sotterraneo in mattoni da costruire a 30 metri di profondità. Gli appunti erano intitolati «Operazione Take Over».

L'uomo aveva usato «vari metodi» per ottenere il controllo sulle vittime, ha dichiarato l'FBI. Ha somministrato loro farmaci e ha finto di essere un agente di polizia.

Si ritiene inoltre che abbia prima adescato e poi violentato le lavoratrici del sesso, si legge sul sito. «Alcuni incontri potrebbero essere stati filmati per far credere che le aggressioni fossero consensuali».

«È una persona terribile»

I registri del tribunale e della polizia mostrano che il 29enne era stato preso di mira dalle forze dell'ordine diverse volte in passato. Nel 2020, una donna californiana lo ha accusato di aver aggredito e minacciato lei e i suoi figli, come riporta NBC News. Ha chiesto un ordine restrittivo. «Veniamo svegliati da lui ogni notte perché è ubriaco e rumoroso e ci spaventa», aveva detto la donna all'epoca.

Secondo i registri del tribunale, un uomo con uno dei presunti pseudonimi del sospettato è stato accusato di aver preso a pugni in faccia una persona l'anno scorso in Colorado. Esiste un mandato di arresto, ma a quanto pare non è mai stato eseguito.

L'FBI sta ora cercando ulteriori informazioni sul presunto colpevole e sta cercando testimoni. AP

Fino a poco tempo fa viveva nello Stato di Washington. Il suo ex padrone di casa, Abishek Kandar, ha riferito in un messaggio di testo che l'uomo non aveva pagato l'affitto per sei mesi, aveva subaffittato illegalmente l'appartamento, allevava cuccioli e minacciava i vicini. «È una persona terribile», ha detto Kandar. «Merita di stare in prigione».

Il 29enne era finito sotto osservazione dopo aver rapito una donna in un quartiere a luci rosse di Seattle il 15 luglio. Secondo l'FBI, prima l'ha adescata per farla prostituire, poi si è finto un agente di polizia sotto copertura, l'ha ammanettata e l'ha portata in auto a Klamath Falls.

Lì l'ha presumibilmente chiusa in cella. La donna, però, è poi riuscita a fuggire.