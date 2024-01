La protesta degli agricoltori, cominciata in Germania, prosegue anche nei Paesi vicini Keystone

Diversi punti di passaggio del confine tra il Belgio e la Francia sono stati bloccati nel quadro di una protesta congiunta degli agricoltori dei due Paesi.

È quanto scrive il quotidiano La Voix du Nord, secondo cui diversi punti – come Bettignies o Erquelinnes - risultano bloccati dai trattori in lotta.

Sempre secondo il giornale francese, gli agricoltori intendono restare sul posto per tutto il giorno, prima di incamminarsi per Bruxelles domani, in concomitanza con il summit straordinario dell'Unione europea.

SDA