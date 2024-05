Pioggia senza fine (foto d'archivio). Keystone

Quando la primavera meteorologica volge al termine, i risultati sono contrastanti: gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da precipitazioni superiori alla media, soprattutto al sud delle Alpi, e da poco sole.

Le diverse direzioni dei venti hanno portato a queste elevate quantità di precipitazioni.

La primavera è stata di 1 grado più calda del solito e la settima più mite dall'inizio delle registrazioni, con il 23% di sole in meno.

La questione della fine della stagione delle piogge e dell'inizio della primavera è particolarmente pressante quest'anno. La primavera meteorologica dura da marzo a maggio ed è quindi giunta al termine. L'estate meteorologica inizia il 1° giugno.

Secondo Geraldine Zollinger di MeteoNews, gli ultimi tre mesi sono stati in realtà troppo umidi in molte località in termini di precipitazioni.

Da marzo, in Svizzera è caduto un totale del 27,5% di pioggia in più rispetto alla media a lungo termine. Marzo è stato il mese più piovoso, con un surplus di pioggia del 71%.

Molta pioggia al Sud delle Alpi, deficit invece a ovest

Geraldine Zollinger spiega che il sud della Svizzera è stato particolarmente colpito a marzo, con livelli di precipitazioni localmente quasi cinque volte superiori a quelli di un marzo medio.

Al contrario, nella Svizzera occidentale ci sono state regioni con un leggero deficit di precipitazioni. Dall'inizio delle registrazioni, la primavera più piovosa è però rimasta quella del 2006.

Un fattore chiave delle elevate precipitazioni di questo venerdì al Nord delle Alpi è la cosiddetta situazione di controcorrente, in cui diverse direzioni del vento si incontrano a differenti livelli dell'atmosfera e le nuvole vengono spremute come una spugna bagnata.

Zollinger spiega che la primavera 2024 è stata caratterizzata da diverse condizioni meteorologiche che hanno portato a un aumento delle precipitazioni.

A maggio, in particolare, ci siamo trovati spesso sul fronte di una bassa quota, che ha portato masse d'aria umide e instabili, causando così rovesci e temporali.

Temperature superiori alla media

In termini di temperatura, questa primavera in Svizzera è stata di circa 1 grado più calda rispetto alla media a lungo termine dal 1991 al 2020 ed è stata addirittura la settima primavera più mite mai registrata.

Il mese di marzo è stato particolarmente sorprendente, con un eccesso di temperatura di 2,2 gradi, rendendolo uno dei più caldi dall'inizio delle misurazioni nel 1864. Nonostante le temperature più elevate, tuttavia, il sole ha brillato circa il 23% in meno del solito.

Miglioramento in vista, almeno temporaneamente

Secondo MeteoNews, il tempo si è stabilizza dopo venerdì. Il fine settimana sarà misto, ma sabato sarà in molti casi asciutto.

Per la prossima settimana si prevedono temperature in aumento e giornate sempre più soleggiate da entrambi le parti delle Alpi. Il clima estivo potrebbe prevalere soprattutto a partire dalla metà della settimana.

Le condizioni meteorologiche variabili delle ultime settimane lasceranno il posto a una fase più calda, il che significa che alla domanda «Quando arriverà l'estate?» si risponderà presto con «La prossima settimana».

State quindi programmando un barbecue e un'escursione per il prossimo fine settimana? Probabilmente no: verso il week-end sarà di nuovo parzialmente piovoso.

E a causa della continua distribuzione piatta della pressione sull'Europa centrale, possiamo aspettarci un ciclo diurno tipico per questo periodo dell'anno: sole con nubi in aumento durante il giorno, con frequenti temporali in molte località verso sera.