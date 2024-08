Quanto lasciare di mancia durante le vacanze? Ecco una panoramica

Alcuni la danno, altri no: la mancia è volontaria. Sonja Marzoner/dpa/dpa-tmn

Per molti clienti dare una mancia è buona educazione. In Svizzera sappiamo più o meno quanto è opportuno lasciare al ristorante o al bar, ma non solo. Ma all'estero? blue News fornisce una panoramica che può tornarvi utile durante la vostra prossima vacanza.

Si tratta spesso di un gesto volontario, ma agli occhi di molti clienti è comunque d'obbligo se il servizio è stato buono: le mance nei ristoranti, nei caffè, nei bar, negli hotel, durante una corsa in taxi o dopo un tour non solo aggiungono punti al vostro «conto karma», ma in alcuni Paesi sono anche richieste.

La quantità di mancia appropriata può causare rapidamente confusione. Mentre in alcuni Paesi è già inclusa nel conto, in altri viene semplicemente lasciata sul tavolo.

Durante l'estate gli svizzeri si recano spesso all'estero, dove la domanda sorge spontanea al ristorante o al caffè: qual è la mancia appropriata?

Nel nostro Paese il servizio è incluso nel prezzo dal 1974, quindi la mancia non è obbligatoria. Come regola generale in Europa, una mancia di circa il 10% del conto è raramente fuori luogo.

Tuttavia, le prassi in materia di mance variano da Paese a Paese: l'elenco seguente fornisce una panoramica.

Italia

Nella vicina Penisola, popolare meta per la vacanze di molti svizzeri, le regole sulle mance non sono chiare. La parola «coperto» è spesso riportata sul menu o sul conto: si tratta di un importo forfettario che include l'apparecchiatura della tavola e il pane. Molte guide turistiche scrivono quindi che la mancia è già inclusa. Tuttavia, questo denaro va al proprietario e non al personale.

La mancia in Italia è quindi volontaria, ma apprezzata. Se si vuole premiare un buon servizio sarebbe quindi giusto lasciare il 5-10% sul tavolo.

Nota: la mancia con la carta non è possibile in molti posti in Italia. Quindi è bene essere preparati e avere con sé del denaro contante.

Francia

In Francia vale lo stesso principio: la mancia non viene inclusa direttamente al momento del pagamento, ma viene lasciata sul tavolo in seguito. Per piccole somme, come un caffè, di solito si arrotonda per eccesso. In molti posti la mancia è già parte del conto, ma il 5-10% del totale è comunque considerato una buona educazione se il servizio è stato buono.

Germania

Anche in Germania la mancia è a discrezione del cliente. Tuttavia, come in molti altri Paesi, il personale di servizio è felice di ricevere un piccolo bonus. È consuetudine lasciare dal 5 al 10% del conto.

Austria

In Austria, il termine «Schmattes» indica la mancia. E questa si presenta preferibilmente sottoforma di contanti. Le mance vengono date liberamente, ma sono ben accette: dal 5 al 10%.

Spagna e Portogallo

Se pagate con la carta in un ristorante in Spagna, vi accorgerete subito che in molti posti è possibile addebitare solo l'importo esatto del conto. Per questo motivo, in questa popolare destinazione turistica dell'Europa meridionale è bene avere in tasca delle monete.

Sebbene la mancia sia insolita in molti luoghi della Spagna e del Portogallo, è diventata una consuetudine a causa del gran numero di turisti che ogni anno vi si recano.

Una mancia compresa tra il 5 e il 15% è di solito la cosa giusta da fare. Tuttavia, non si devono lasciare sul tavolo pezzi da due o cinque centesimi, perché questo è considerato scortese.

La Grecia

Molti svizzeri si recano ogni anno in vacanza nelle isole greche. A volte si fermano in taverne a conduzione familiare, altre in ristoranti di lusso. Ma in tutto il Paese, ovunque si vada, si lascia semplicemente la mancia che si desidera.

I greci stessi tendono a essere avari, ma i turisti sono più generosi. Nelle taverne, di solito l'importo viene semplicemente arrotondato per eccesso, altrimenti il 10% è ragionevole.

Croazia

Le mance erano considerate insolite in Croazia, ma ora sono decisamente ben accette nelle destinazioni turistiche più popolari. Gli abitanti del luogo tendono ancora a essere più cauti nel lasciarle, ma come viaggiatori potete farvi apprezzare nei ristoranti con il 5-10%.

Dopo l'introduzione dell'euro, tutto è diventato più costoso, il che si ripercuote anche sulle abitudini delle mance.

Scandinavia

Che si tratti di Norvegia, Danimarca o Finlandia, in questi Paesi il servizio nei ristoranti e negli hotel è solitamente incluso nel conto. In molti posti in Svezia non ci sono camerieri, perché spesso si ricorre al self-service. La questione delle mance non è quindi chiaramente regolamentata. A volte c'è un bicchiere per le mance, ma di solito è vuoto perché quasi nessuno in Svezia porta con sé contanti.

Nella maggior parte dei casi, l'importo viene semplicemente arrotondato per eccesso: una mancia del 10% è un gesto educato e si dovrebbe sempre ringraziare il personale di servizio in qualsiasi Paese scandinavo.

Gran Bretagna

Quando si viaggia in Inghilterra è bene controllare attentamente il conto. Spesso, infatti, viene indicata una cosiddetta «tassa di servizio» che può arrivare fino al 20%. L'importo esatto è deciso dalla compagnia stessa.

Se non è prevista alcuna tassa di servizio, potete decidere voi stessi quanto dare. Il lettore di carte suggerirà automaticamente il 10, il 15 o il 20%. Un drink in un pub viene solitamente pagato in contanti, quindi la mancia è insolita.

Turchia

Se non si lascia la mancia in Turchia, di solito si viene puniti con un'occhiataccia. Normalmente viene dato il 10%, ma può essere di più. A volte il servizio viene addebitato direttamente dal ristorante. Anche il servizio è spesso incluso nel conto dell'hotel.

L'Egitto

In Egitto una persona su tre vive al di sotto della soglia di povertà. Non sorprende quindi che gli abitanti del Paese nordafricano dipendano dal guadagnare denaro extra.

Se si ha con sé del denaro contante, si dovrebbe fare un piccolo extra. Nei ristoranti si usa una percentuale massima del 10% e il costo del servizio è spesso incluso nel conto.

USA

Nessun altro Paese ha una cultura delle mance così marcata come gli Stati Uniti. Ogni uomo e donna riceve davvero una mancia. Questo perché i dipendenti di ristoranti e bar ricevono salari da fame e quindi dipendono da queste.

Tuttavia, quando si guarda ai suggerimenti per le mance, a qualche turista si rizzano i capelli in testa: spesso vengono indicati il 15, il 20 o il 25%. Questi importi sono appropriati, anche se il servizio è già incluso nel conto.

Anche l'IVA viene aggiunta al conto alla fine. Il prezzo finale negli Stati Uniti è quindi molto più alto di quello indicato sul menu.

Thailandia

La mancia è stata a lungo considerata insolita in Asia. In Cina, in particolare, in alcuni luoghi è ancora considerata un insulto. Tuttavia, nelle zone turistiche, le persone sono sempre più felici di ricevere una piccola mancia per il servizio. In Thailandia, in particolare, si è diffusa la cultura della mancia perché i numerosi turisti l'hanno portata con sé.

La mancia non è prevista nelle bancarelle di cibo di strada, ma nei ristoranti di lusso il «costo del servizio» è di solito già incluso nel conto. Una mancia aggiuntiva non è obbligatoria, ma è consentita. Se non viene calcolata automaticamente, il 10% è appropriato.

Nelle regioni più rurali, il personale può anche inseguire i viaggiatori se lasciano del denaro sul tavolo.