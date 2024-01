Quattro amici guardano una partita insieme, poi tre di loro muoiono

Morti misteriose: Ricky J. (a destra), Clayton M. (secondo da destra) e David H. (secondo da sinistra) sono morti. R. Johnson / Facebook

Negli Stati Uniti quattro amici si incontrano per guardare insieme una partita di football americano. Più tardi tre di loro vengono trovati morti congelati. Non è chiaro cosa sia successo: gli investigatori si trovano difatti di fronte a un mistero.

Hai fretta? blue News riassume per te Una serata a guardare la partita di football tra amici negli Stati Uniti finisce in tragedia: tre di loro vengono trovati morti.

Il quarto ospite non ricorda nulla, ma si esclude un'influenza esterna nei decessi.

I parenti non si fidano della versione del sopravvissuto.

Il suo avvocato ipotizza una spiegazione per le morti sul «New York Post». Mostra di più

Doveva essere una normale serata tra amici. Come riportato dal «New York Post», David H.* (37 anni), Ricky J.* (†38) e Clayton M.* (†36) si sono incontrati con Jordan W.* nella sua casa di Kansas City, nel Missouri, il 7 gennaio.

Volevano guardare insieme l'ultima partita della stagione di football americano dei Kansas City Chiefs, ma la serata si è conclusa con una misteriosa tragedia che preoccupa il Paese.

Dato che nessuno dei tre ospiti si è più fatto vivo con amici e parenti, gli agenti si sono recati sul posto. E due giorni dopo l'incontro vicino alla casa di Jordan sono stati trovati i corpi congelati di David, Ricky e Clayton.

Non è stata aperta un'indagine per omicidio

Nessuno sa esattamente cosa sia successo quella sera: gli investigatori si trovano di fronte a un mistero. I risultati delle autopsie sui corpi sono ancora in corso. Particolarmente sconcertante è il fatto che il padrone di casa, sopravvissuto, dice di non ricordare praticamente nulla su quanto successo.

L'uomo ha solo raccontato che si è messo a dormire sul divano dopo che i suoi amici hanno lasciato la sua abitazione, come spiega il suo avvocato al «New York Post».

La sua memoria sembra essere tornata solo quando è arrivata la polizia. Secondo le autorità, non ci sono segni di coinvolgimento esterno nelle morti. Di conseguenza Jordan non è indagato per omicidio.

C'era di mezzo la droga?

L'avvocato di quest'ultimo ipotizza che gli amici siano usciti per fumare, ma non è chiaro cosa abbia portato alla loro morte. Non si può escludere che siano state consumate droghe, quindi l'avvocato non esclude la possibilità di un'overdose.

A suo dire, però, Jordan avrebbe aiutato i suoi amici in qualsiasi momento se avesse saputo che erano in difficoltà. «Erano suoi amici e passavano molto tempo insieme», ha dichiarato l'avvocato al giornale. Come prova cita tra l'altro il fatto che l'uomo aveva già comprato per tutti loro i biglietti per la partita di football del fine settimana successivo.

I parenti non si fidano di lui

Ma non è sufficiente per i parenti dei defunti: essi non credono infatti che il padrone di casa sia rimasto sdraiato sul divano per due giorni senza accorgersi che i suoi amici erano scomparsi.

Nel frattempo si è fatto comunque avanti anche un quinto amico che si trovava lì quella sera. Secondo lui, gli uomini stavano guardando il quiz show «Jeopardy» quando lui se n'è andato.

«Jordan sapeva che delle persone lo stavano cercando. Leggeva i nostri messaggi. Mio marito ha bussato alla sua porta per 20 minuti», ha scritto un'amico di uno degli uomini deceduti su Facebook. «Nulla quadra. Dave, Clay e Ricky meritano giustizia».