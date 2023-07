Questo è il più grande chicco di grandine caduto in Europa

Ecco una foto del «chicco» di grandine da record caduto nel Nord Italia. Twitter

Negli scorsi giorni il Nord Italia è stato colpito da delle grandinate estreme. Il precedente record, stabilito di recente, è stato nuovamente battuto: in Friuli è stato scoperto un pezzo di ghiaccio di ben 19,7 centimetri.

Lunedì una grandinata non ha solamente mandato in frantumi il muso di un Boeing dopo il suo decollo a Milano, ma ha anche causato un nuovo record: in tarda serata, ad Azzano Decimo, nel Friuli Venezia Giulia, è stato trovato un chicco di grandine che, con una dimensione di ben 19,7 centimetri, è considerato il più grande mai scoperto in Europa. Lo ha riferito l'Istituto europeo per i fenomeni meteorologici gravi (ESSL) con sede a Wiener Neustadt in Austria.

Il pezzo di ghiaccio ha così già fatto dimenticare il precedente record di una «palla» di ghiaccio di ben 16 centimetri che aveva colpito la provincia italiana di Padova solamente pochi giorni prima, ossia il 19 luglio.

Neuer europäischer #Hagel Rekord. In Nordost #Italien wurde letzte Nacht während eines #Unwetter dieser 19 cm grosse Hagelbrocken gefunden. Das European Severe Storms Laboratory @essl_ecss bestätigte in einer Medienmitteilung diesen Fund.

📷 © Tornado in Italia - Marilena Tonin pic.twitter.com/5a5YmVlC1C — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) July 25, 2023

Gli specialisti dell'European Severe Weather Database (ESWD) hanno confermato il nuovo record dopo un esame approfondito, come riporta «Rai News». Secondo l'ESSL, il chicco di grandine si avvicina molto al record mondiale caduto a Vivian, nello Stato americano del South Dakota, il 23 luglio 2010, con un diametro di 20,3 centimetri.

Nord Italia gravemente colpito dal maltempo

L'alta frequenza di grandinate nel Nord Italia coincide con i risultati della ricerca dell'istituto, secondo cui questa regione ha registrato il maggior aumento di cadute di pezzi di ghiaccio di grandi dimensioni rispetto ad altre regioni europee negli ultimi decenni, ha fatto sapere l'istituto su Twitter.

Last week Thursday's European hail size record was broken again 😲: pic.twitter.com/t3ksiw3oTV — ESSL (@essl_ecss) July 25, 2023

Il Nord Italia è stato colpito per diversi giorni da temporali in parte intensi, con forti raffiche di vento e forti grandinate e piogge. Martedì sera sono state colpite la zona di Milano e ampie zone della Lombardia e del Veneto.

Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita dalla caduta di un albero in un campo scout in provincia di Brescia.