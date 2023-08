A quanto pare con la Swiss è possibile risparmiare utilizzando un semplice trucco. archivio Keystone

È possibile risparmiare soldi volando con la Swiss? A quanto pare sì, basta utilizzare un semplice trucchetto. Tutto ciò che bisogna fare è specificare un punto di partenza diverso da quello reale. È ciò che è stato scoperto dal portale preispirat.ch.

Fate finta di partire dalla stazione ferroviaria di Ginevra, ma di volare da Zurigo. Sembra un'assurdità? Una cosa incomprensibile? Eppure questo trucco dovrebbe permettervi di risparmiare dei soldi per il viaggio. Si tratta di un trucchetto che è stato scoperto dal portale preispirat.ch.

Secondo gli utenti del sito web in questione, i prezzi in Svizzera sono più convenienti se si sceglie come punto di partenza la stazione centrale di Ginevra invece dell'aeroporto di Zurigo. Questo anche se dopo il viaggio in treno fino alla città sulla Limmat poi si finisce per imbarcarsi sullo stesso aereo a Kloten.

Un risparmio di circa 100 franchi

Non importa se iniziate effettivamente il viaggio da Ginevra. Anche se avete intenzione di partire da Zurigo, potete comunque specificare Ginevra come luogo di partenza e risparmiare denaro. Ci sono alcuni esempi sulla piattaforma che mostrano quanto questo convenga.

Ad esempio, un volo di andata e ritorno da Zurigo a Dubai con Swiss (con partenza il 2 e ritorno l'8) costa 969,85 franchi. Ma se decidete di scegliere la stazione ferroviaria di Ginevra come punto di partenza, i voli costano solo 876,85 franchi, vale a dire quasi 100 franchi in meno.

Ecco cosa dice Swiss

Una portavoce di Swiss ha dichiarato al «Blick» che «il prezzo è sempre determinato dall'intero viaggio, dal punto di partenza a quello di destinazione». E ogni viaggio è soggetto a condizioni di mercato diverse e quindi anche a prezzi differenti.

A quanto pare i responsabili della compagnia aerea non vogliono commentare nel dettaglio. Sulla piattaforma preispirat.ch viene spiegato anche che nessuno controlla da dove si parte veramente.