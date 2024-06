Foto d'archivio non datata di Topolino. Keystone

Collezionare i primi 101 albi del Topolino Libretto è un'impresa notevole, soprattutto se questi provengono da un'unica collezione privata, meticolosamente conservata negli anni.

SDA

Il raro tesoro ritrovato andrà all'asta mercoledì 10 luglio alle 15.30 in modalità internet live sul sito www.astebolaffi.it. Un appuntamento che a Torino da Bolaffi farà la gioia dei collezionisti di fumetti e degli appassionati di Topolino.

I fumetti, acquistati in edicola e custoditi gelosamente da un solo proprietario avvolti in pagine di giornale, sono un unicum in fatto di conservazione: si presentano infatti in uno stato pari al nuovo. Autentici oggetti di culto dai quali traspare la grande qualità che contraddistinse le prime edizioni del fumetto disneyano.

Sono tutti albi da edicola, con giochi ancora nuovi e completi di bollini, introvabili in questo stato. Tra questi, il numero 1, il più collezionato e desiderato, e il numero 74 con formato spillato.

Col numero 75, completo anche dei rari occhialini per leggere una storia a fumetti in 3D, si passa al formato in brossura con costa a colori. Il numero 7 introduce Paperon de Paperoni, personaggio centrale e tra i più amati delle storie Disney italiane.

I lotti saranno prima battuti singolarmente. Una volta terminati, sarà battuto il lotto 101 bis, comprendente tutta la collezione, la cui base d'asta sarà costituita dalla somma delle aggiudicazioni dei singoli lotti. Chi offrirà di più potrà dunque aggiudicarsi l'intera raccolta.

SDA