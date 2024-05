Veduta del villaggio di Rünenberg, nel semicantone di Basilea Campagna imago images/imagebroker

Martedì pomeriggio, durante una gita scolastica in un bosco, alcuni allievi di una classe delle scuole elementari di Rünenberg, nel semicantone di Basilea Campagna, sono entrati in contatto con una sostanza sconosciuta che ha causato loro una grave reazione allergica. Tredici bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni sono stati trasportati in diversi ospedali.

SDA

Stando a un comunicato diramato in serata della polizia cantonale, al momento della segnalazione – poco prima delle 13:15 – gli alunni hanno lamentato irritazioni cutanee, bruciori agli occhi, nonché difficoltà respiratorie.

Tre bambini sono stati trasportati in nosocomio con un elicottero di soccorso per ulteriori accertamenti. Altri dieci sono invece stati portati all'ospedale in ambulanza, dopo le prime cure mediche.

Le cause e la dinamica dell'incidente non sono ancora del tutto note. Tuttavia, i sintomi e le prime indagini condotte dai servizi sanitari suggeriscono che con buona probabilità la reazione allergica sia stata provocata da una processionaria, precisa la polizia.

Se si entra in contatto con i peli urticanti di questo lepidottero, infatti, si può manifestare una reazione cutanea infiammatoria, la cosiddetta dermatite da processionaria.

ats