I ceci in vasetto di Alnatura. Migros

Durante un'ispezione interna del produttore Alnatura sono stati scoperti frammenti di vetro nel prodotto dell'omonimo marchio, ceci in vasetto.

L'articolo interessato dal richiamo sono i ceci in vasetto di Alnatura, con il numero di lotto (visibile sul bordo del coperchio) L0322/14, e da consumarsi preferibilmente entro il 31 dicembre 2026.

Il prodotto era disponibile anche presso Migros Online, Denner, nonché presso le filiali Alnatura e VOI.

Non si può escludere un rischio di lesioni. I clienti sono pregati di non consumare il prodotto. Il prodotto può essere restituito in ogni filiale di negozio dove è stato acquistato. Il prezzo di vendita sarà rimborsato.

Swisstxt / red