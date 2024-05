Brian K. - uscito di prigione a novembre- è stato ripreso mercoledì sera da una telecamera di sorveglianza mentre aggrediva un uomo (foto d'archivio). KEYSTONE

L'ex detenuto Brian K. – un tempo conosciuto come «Carlos» – torna agli onori della cronaca. Il 28enne uscito di prigione a novembre, è stato ripreso ieri sera da una telecamera di sorveglianza nel momento in cui aggredisce un uomo, prendendolo a pugni. La polizia sta indagando sul caso.

Il breve video – in cui si vede Brian correre verso la sua ignara vittima, stenderla a terra e colpirla con una serie di pugni ben assestati, e poi fuggire via – è stato pubblicato sul portale online di «20 Minuten», il quale precisa che l'uomo preso di mira sarebbe l'acerrimo rivale dell'ex-detenuto, ovvero un influencer di fitness, che in rete si fa chiamare «Skorp808».

La polizia cittadina di Zurigo, su richiesta di Keystone-ATS, ha confermato l'accaduto e il dispiegamento sul posto da parte delle autorità, precisando che un uomo è stato ferito.

Oggi, i due uomini coinvolti nel caso hanno entrambi pubblicato un video in cui espongono i fatti. «Skorp808» ha dichiarato di aver subito una tripla frattura allo zigomo a seguito dell'attacco e di voler sporgere denuncia contro il suo aggressore.

Brian, dal canto suo, ha affermato che l'influencer aveva recentemente insultato sua madre e la sua ragazza nonché aggredito un suo collega.

Negli ultimi tempi il 28enne ha ripetutamente attirato l'attenzione con dei video su TikTok in cui minaccia il suo avversario e a gennaio era stato individuato davanti all'abitazione di «Skorp808» gridando ad alta voce e provocando un'operazione di polizia.

Il Ministero pubblico zurighese intende decidere se le minacce da lui espresse sulla rete sociale abbiano rilevanza penale.

