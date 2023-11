Brian K. parla ai media dopo essere stato rilasciato dal carcere di Zurigo, venerdì 10 novembre 2023 a Zurigo. KEYSTONE

In un'intervista effettuata dieci giorni dopo il suo rilascio, Brian K. ammette che «non si descriverebbe mai come una brava persona». Si pente delle azioni compiute in gioventù, ma non del suo comportamento in carcere.

Un lungo periodo: Brian K. ha trascorso 7 anni e mezzo in prigione prima di essere rilasciato il 10 novembre. Dopo poco più di una settimana, l'ex detenuto più noto della Svizzera ha parlato in un'intervista a «Tele Züri» di come vede la sua vita e la sua carriera in futuro.

Innanzitutto il 28enne ha sottolineato quanto sia felice di essere di nuovo libero. Come aveva già detto più volte, ora vuole «passare del tempo con la famiglia e praticare lo sport». Lo sport di Brian è la boxe. Di recente ha annunciato il suo obiettivo di diventare «il miglior pugile del mondo» in una diretta streaming su TikTok.

In un'intervista a «Tele Züri», Brian ha ammesso che «non si descriverebbe mai come una brava persona». Alla sua autocritica ha abbinato la promessa di «smettere di creare problemi e rimanere libero». I tempi in cui da adolescente combinava un sacco di guai sono finalmente finiti: «Da adulto ne sono rimasto lontano».

«Ero sempre solo»

Oggi si pente di ciò che ha fatto alla sua famiglia e ai suoi amici all'epoca. «Ma non mi pento di ciò che ho fatto in prigione», ha aggiunto Brian, ribadendo l'accusa che la sua detenzione sia stata principalmente motivata da ragioni politiche.

Questo è stato anche uno dei motivi per cui è diventato violento in cella. «Nel carcere di Pöschwies sono stato trattato male. Sono stato a lungo nel bunker, nella cella d'isolamento e non mi è stato permesso di tagliarmi le unghie o i capelli». Questo lo faceva impazzire: «Ero sempre solo».