Brian (prima conosciuto come Carlos) parla per la prima volta, in un video sui social media, dopo il suo rilascio dal carcere il 10 novembre. Ha espresso la sua gratitudine per i numerosi complimenti ricevuti dopo la sua liberazione.

In un videomessaggio su Instagram, ha ringraziato tutti per il sostegno e ha detto: «Pensavo di essere visto come un cattivo».

«Ora inizia la vita», ha detto Brian, il detenuto più famoso della Svizzera, in un'apparizione davanti ai media dopo il suo rilascio dal carcere, dopo 7 anni, avvenuto il 10 novembre.

Sebbene il tribunale distrettuale di Dielsdorf lo avesse dichiarato colpevole di vari reati commessi anche quando era dietro lo sbarre, ha ordinato il suo rilascio dalla detenzione preventiva.

«Pensavo fossi visto come un cattivo»

Ora Brian ha deciso di parlare per la prima volta anche in un breve videomessaggio sulla piattaforma Instagram: «Voglio dire grazie alla popolazione».

«Molte persone mi hanno augurato ogni bene dal profondo del loro cuore», ha detto, aggiungendo: «Pensavo che fossi visto come un cattivo».

Ricordiamo che il tribunale distrettuale di Dielsdorf ha inflitto una pena molto più mite di quella richiesta dall'Ufficio del pubblico ministero, che aveva domandato per il giovane 9 anni e 7 mesi di reclusione. Ma il tribunale ha concluso che ciò non era giustificato.

Brian, 28 anni, è stato rilasciato il 10 novembre dalla detenzione preventiva nel carcere di Zurigo. È stato in prigione per 7 anni a causa di numerosi reati.

È diventato noto al grande pubblico dopo un documentario trasmesso dalla televisione svizzera nel 2013, allora sotto il nome di «Carlos».

Redatto con materiale di ATS.