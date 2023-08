Nuovo capitolo nei casi giudiziari di Brian. Keystone

Un dipendente del carcere di Lenzburg (AG) è stato condannato per aver colpito con pugni e calci il detenuto Brian (in precedenza conosciuto come Carlos) a una pena pecuniaria sospesa con la condizionale. Il Tribunale federale (TF) ha respinto un ricorso dell'uomo.

La pena ammonta a 90 aliquote giornaliere da 210 franchi, sospese, e a una multa di 4700 franchi, oltre che a un risarcimento di 1000 franchi. Lo si può leggere nella sentenza pubblicata oggi. La condanna avviene per abuso d'autorità e lesione semplice.

L'episodio si è verificato durante uno scontro fisico avvenuto fra il detenuto e sei guardie nel contesto di un trasferimento da una prigione. A causa dell'atteggiamento aggressivo di Brian era stato bloccato, ma al suo rifiuto di sdraiarsi sulla pancia è stato colpito dall'imputato con due calci al corpo. È poi seguito un colpo alla testa anche una volta immobilizzato.

Nelle sue motivazioni il TF ha ammesso che la situazione era particolarmente difficile e tesa, ma ha anche aggiunto che il potenziale aggressivo del detenuto era noto, fatto che avrebbe dovuto rendere necessaria la presenza di una guardia esperta.

zs, ats