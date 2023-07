Immagine d'illustrazione KEYSTONE

Centinaia di cavallucci marini sono stati immessi in mare nel porto di Sydney nel più grande rilascio al mondo, per scongiurare il pericolo di spopolamento, riferisce la Bbc.

Il cavalluccio marino di White è endemico della costa orientale dell'Australia e dal 2020 è a rischio di estinzione a causa dell'inquinamento e della perdita di habitat.

All'inizio dell'anno, il Sydney Institute of Marine Science ha catturato tre maschi gravidi – per il sistema riproduttivo, la femmina deposita le uova nella sacca del maschio, che le cova dai 9 ai 45 giorni e li partorisce in acqua – e ha aiutato a crescere i loro cuccioli in cattività per migliorare le loro possibilità di sopravvivenza.

I 380 giovani sono stati rilasciati con sistemi identificativi che consentiranno ai ricercatori di monitorare la loro crescita e il successo riproduttivo in natura.

SDA