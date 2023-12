Ecco come Alex Batty, rapito a 11 anni, è riuscito a scappare

Procedure di rimpatrio rapido nel Regno Unito per Alex Batty, ragazzo inglese svanito nel nulla nel 2017 a 11 anni di età durante una vacanza nel sud della Spagna in compagnia della mamma e di un nonno, e ricomparso alcuni giorni fa in Francia presso Tolosa (ormai 17enne), come riferito dai media britannici. Stanno emergendo i dettagli su come sia riuscito a scappare.

Alex Batty da giovane. Greater Manchester Police via AP/ Keystone

Le autorità francesi hanno annunciato una procedura accelerata di consegna ai funzionari consolari britannici incaricati di ricondurlo nel Regno Unito, riporta la Bbc, precisando che è stato il ragazzo a chiedere da subito di «tornare a casa».

Sarà rimpatriato nel Regno Unito già oggi, sabato, ha riferito il sostituto procuratore di Tolosa.

Batty decollerà da Tolosa verso Londra e «sarà accompagnato da membri della polizia britannica», ha spiegato il magistrato Antoine Leroy.

Verrà poi riconsegnato alla nonna materna, alla quale la giustizia britannica ne aveva affidato la custodia prima che la madre lo rapisse nel 2017 durante una vacanza in Spagna.

Alex, originario di Oldham, nell'area di Manchester, è ricomparso a Revel, è stato identificato in una stazione di polizia francese, dove era arrivato accompagnato da un motociclista. Senza segni di maltrattamento, ma provato dalla lunga odissea.

Alex Batty viveva da nomade

Secondo la nonna, Susan Caruana, sua tutrice legale riconosciuta al momento della scomparsa, Alex le sarebbe stato sottratto sei anni fa dalla madre e dal nonno durante il viaggio in Spagna, per essere portato poi in Marocco dove i due avevano aderito a una setta i cui dettami imponevano fra l'altro che il bambino «non andasse a scuola».

Dopo il ritrovamento, lui stesso ha raccontato di avere peraltro trascorso gli ultimi due anni girovagando nell'impervia regione dei Pirenei, al confine tra Spagna e Francia, dove si ritrovano diverse comunità spirituali dedite a «uno stile di vita alternativo».

La fuga a piedi e il ritrovamento

L'adolescente per sei anni ha condotto una vita «nomade» all'interno di una comunità «spirituale» ed è stato trovato nel cuore della notte da un fattorino dopo essere scappato e aver camminato lungo una strada per quattro giorni, ha riferito il procuratore durante una conferenza stampa.

Alex è fuggito dalla vita nomade raggiungendo Tolosa dopo una lunga marcia condotta in gran parte a piedi e grazie all'aiuto di una persona che lo avrebbe rimesso in contatto con la nonna-tutrice (troppo anziana e fragile per poterlo raggiungere di persona) attraverso Facebook.

La madre, finora non rintracciabile, potrebbe trovarsi attualmente in Finlandia, ha indicato Leroy.

SDA / Red