Un'immagine ripresa sabato da un drone vicino a Frauenfeld Keystone

Il rischio di inondazioni nella Svizzera settentrionale e orientale è diminuito domenica pomeriggio. Con l'attenuarsi delle precipitazioni, il livello di molti fiumi e laghi ha iniziato a calare. Il pericolo rimane però elevato per l'Alto Reno e il Lago di Costanza.

SDA

Il sistema di bassa pressione «Radha», che negli ultimi giorni ha causato forti precipitazioni nella Svizzera centrale e orientale, si sta lentamente spostando verso est e le precipitazioni si sono attenuate, spiega il sito di MeteoSvizzera.

I livelli della Sihl, dell’Aare a valle del lago di Bienne e del lago di Walen si situano nel grado di pericolo 1 e l'allerta può pertanto essere revocata. Le allerte per la Thur e il Reno all'uscita dal lago Bodanico sono state abbassate al grado di pericolo 2 (pericolo moderato).

Domenica pomeriggio però le precipitazioni si intensificheranno nuovamente. Visto che i suoli sono già saturi, le nuove piogge provocheranno un aumento delle portate, potenzialmente molto marcato nei corsi d'acqua di piccole e medie dimensioni. È stata quindi emessa un'allerta regionale per la Svizzera nord-orientale. Il livello di pericolo di piena per il Lago di Costanza è stato innalzato allo stadio 3 (pericolo marcato). Rimane a livello 3 anche l'allerta per il Reno dalla confluenza con il Aare fino a Basilea.

ga, ats