Sui social media sta diventando virale il video di un lavoratore del birrificio cinese Tsingtao che... urina in un contenitore di malto. Ovvie le conseguenze per l'azienda, che sta anche subendo il crollo del prezzo delle azioni della società in borsa.

Un video pubblicato sui social media mostra un lavoratore che urina in un contenitore di malto.

Dopo la diffusione delle immagini, il prezzo delle azioni di Tsingtao Brewery Group è crollato. Mostra di più

Tsingtao è il secondo birrificio più grande della Cina ed esporta la sua birra in oltre 100 Paesi. Ma l'azienda sta affrontando uno scandalo... igienico.

Sui social media sta infatti diventando virale il video di un uomo che... urina in un contenitore di malto. Il gruppo Tsingtao Brewery ha confermato ai media internazionali l'incidente, avvenuto nella città di Pingdu, nella provincia orientale di Shandong. Ha però dichiarato che il carico interessato è stato sigillato e non è entrato in produzione.

Quello che non è ancora chiaro è se il responsabile di quanto successo fosse un dipendente dell'azienda o un lavoratore esterno.

Crollo del prezzo delle azioni

Numerosi utenti hanno già espresso il loro disgusto sui social media. Si tratta decisamente di una pessima pubblicità per l'azienda, che ha anche altre gravi conseguenze: Il prezzo delle azioni del gruppo Tsingtao Brewery negli ultimi giorni è infatti crollato. Lunedì si è registrato un calo di 7,5 punti percentuali.

L'azienda ha però assicurato di prendere molto sul serio la qualità del suo prodotto e che i consumatori non hanno motivo di preoccuparsi.