Un uomo è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti sabato mattina a Sciaffusa. La polizia ha poi arrestato uno dei due superstiti alla stazione ferroviaria.

Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Un uomo è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti questa mattina all'alba a Sciaffusa in un vicolo della città vecchia. Lo ha comunicato la polizia cantonale, aggiungendo che le circostanze del crimine non sono al momento ancora del tutto chiare.

Ma adesso qualcosa in pi?u, rispetto alle prime informazioni, si sa. Dopo essere stata allarmata poco dopo le 5:00 la polizia era giunta nella Safrangasse dove aveva trovato a terra due uomini feriti, uno gravemente e l'altro leggermente.

L'uomo con lesioni serie è deceduto sul posto nonostante le cure mediche prodigate dalla polizia e dai soccorritori, si legge nella nota.

La dinamica e il retroscena del crimine non sono ancora chiari. Le indagini formali e della scientifica non sono ancora concluse, ha detto a Keystone-ATS il portavoce della polizia, che non ha quindi fornito alcuna informazione sul tipo di lesioni, l'età e la nazionalità degli uomini.

La polizia sciaffusana – indica il comunicato – si è rivolta all'Istituto medico legale di Zurigo e all'istituto medico legale dell'Università di Zurigo per raccogliere le prove.

L'inchiesta è condotta dal ministero pubblico e dalla polizia di Sciaffusa.

ev, ats