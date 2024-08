Uomo inseguito e martoriato da uno sciame di vespe in Galles

Lo sciame di vespe ha seguito l'uomo persino sotto la doccia. (immagine simbolica) Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-tmn

Andrew Powell, un uomo del Galles, è stato punto ben 160 volte dalle vespe, nonostante il suo tentativo di rifugiarsi nella doccia di casa. A causa di quello che gli è successo, ha perso conoscenza ed è stato ricoverato in ospedale.

Andrew Powell, un uomo del Galles, è stato punto ben 160 volte dalle vespe.

Gli insetti lo hanno seguito persino nella doccia.

Powell ha perso ripetutamente conoscenza ed è dovuto andare in ospedale. Mostra di più

Andrew Powell, un abitante di Brecon, nel Galles, è stato punto ben 160 volte dalle vespe. L'attacco è stato scatenato da un agricoltore, che con la sua mietitrebbia ha accidentalmente stanato un nido.

Nel disperato tentativo di sfuggire dagli insetti, Powell è corso in casa sua e si è rifugiato nella doccia. Ma le vespe, aggressive, non hanno mollato. «Sono entrato nella doccia, ma mi hanno seguito e mi hanno punto attraverso i vestiti», ha raccontato alla «BBC».

A causa delle numerose punture l'uomo ha perso ripetutamente conoscenza. Un amico lo ha quindi portato d'urgenza in ospedale, dove è stato curato con adrenalina e antidolorifici.

Già 30-40 punture possono essere fatali

La gravità delle punture era tale che Powell è stato trasferito al Prince Charles Hospital di Merthyr Tydfil, dove le sue condizioni sono peggiorate, tanto che alcuni dei segni rimasti sul suo corpo hanno assunto un colore viola. A causa del dolore, inoltre, non riusciva più a dormire.

Natalie Bungay della British Pest Control Association ha spiegato che le vespe, quando si sentono in pericolo, secernono un feromone che spinge i loro conspecifici ad attaccare. Se una singola puntura è generalmente innocua, subirne fra le 30 e le 40 può risultare fatale.

I consigli utili

Le punture di vespa rappresentano un rischio particolarmente elevato per chi soffre di allergie. Sintomi come forte gonfiore, respiro affannoso e palpitazioni richiedono l'intervento immediato di un medico.

Per alleviare i dolori, la zona colpita può essere raffreddata e trattata con rimedi casalinghi, come la cipolla. Tuttavia, è necessario evitare di grattarsi per non aumentare il rischio di infezione.