Oltre allo sciopero dei macchinisti dei treni, continuano le proteste degli agricoltori tedeschi Keystone

Lo sciopero di tre giorni indetto da oggi dal sindacato dei macchinisti tedeschi (GDL) ha portato a numerose cancellazioni di treni anche nel traffico passeggeri transfrontaliero con la Svizzera, hanno indicato le Ferrovie federali svizzere (FFS).

Le restrizioni dureranno probabilmente fino alle 18.00 di venerdì. Anche i collegamenti notturni con la Germania sono interessati dalla protesta.

Le FFS consigliano di rimandare i viaggi verso il territorio tedesco. Deutsche Bahn consente ai passeggeri di posticipare il viaggio e di utilizzare il biglietto in una data successiva.

Il sindacato GDL, che ha già scioperato diverse volte nel 2023, ha indetto la protesta dopo che la compagnia ferroviaria pubblica Deutsche Bahn ha interrotto i negoziati sugli aumenti salariali.

Agricoltori bloccano le strade

Anche i viaggiatori svizzeri che speravano di poter ripiegare sulle auto sono rimasti delusi. Da lunedì, migliaia di agricoltori protestano infatti contro la politica agricola del governo tedesco, con file di trattori che bloccano gli ingressi delle autostrade in tutto il Paese.

Già a dicembre i contadini hanno manifestato la loro rabbia per la decisione del Governo di tagliare i sussidi al settore in risposta a un richiamo all'ordine da parte dei giudici costituzionali tedeschi in merito alle rigide regole di bilancio della Germania.

In un Paese minacciato dalla recessione a causa delle difficoltà del settore industriale, appesantito dai costi dell'energia, le misure di riduzione dei costi a cui il Governo è stato costretto non piacciono agli agricoltori.

Fino a lunedì prossimo

Oggi a Dresda i cartelli recitavano «Senza agricoltura si soffre la fame» e «Non possiamo mangiare carri armati», mentre diverse centinaia di persone e decine di trattori occupavano Theaterplatz, una grande piazza nel centro della città.

Le azioni indette dall'Unione degli agricoltori tedeschi (DBV) continueranno fino a lunedì prossimo.

