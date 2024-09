Treno cancellato a causa di scoiattoli che attaccano i passeggeri: «Era il caos totale»

Durante un viaggio in treno da Reading all'aeroporto di Gatwick, vicino a Londra, alcuni scoiattoli hanno attaccato alcuni passeggeri. Symbolbild: Han Yan/XinHua/dpa

Sembrano carini, ma gli scoiattoli sono anche agili e imprevedibili. I viaggiatori di un treno in Inghilterra hanno dovuto impararlo a proprie spese. Per alcuni, l'incidente con gli animali ha probabilmente avuto delle conseguenze.

Degli animali hanno causato la cancellazione di un viaggio in treno in Inghilterra. Due scoiattoli hanno provocato il caos nelle carrozze di un servizio da Reading all'aeroporto di Gatwick, vicino a Londra, e hanno attaccato i passeggeri. Lo riferiscono i media britannici.

«È stato un caos totale», ha dichiarato un testimone oculare al quotidiano The Sun. «Gli scoiattoli sono entrati nella carrozza posteriore e hanno attaccato le persone». Molti passeggeri sono poi fuggiti in un'altra carrozza. «Il capotreno ha dovuto bloccare le porte per evitare che gli scoiattoli si arrampicassero sul treno».

«Saliti a bordo senza biglietto»

Gli aggressivi roditori sono saliti a bordo del treno nel villaggio di Gomshall «senza biglietto», secondo la compagnia ferroviaria Great Western Railway (GWR).

Quando il treno si è fermato alla stazione di Redhill, il personale ha passato mezz'ora a cercare di convincere gli impertinenti arrampicatori a scendere dai vagoni con scope e altri oggetti, senza successo. La GWR ha quindi deciso di cancellare il viaggio e di rimandare il treno a Reading.

Non è stato escluso che l'incidente con gli animali possa essere costato il volo ad alcuni viaggiatori.

Gli animali causano continuamente problemi alle ferrovie britanniche: l'anno scorso dei cigni hanno interrotto il servizio ferroviario a Londra per diversi giorni di seguito.

