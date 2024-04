Secondo la polizia, lo scontro frontale è avvenuto durante una manovra di sorpasso da parte del conducente superstite. Keystone

Sabato due motociclisti si sono scontrati frontalmente a St-Cergue VD. Un 46enne è morto sul luogo dell'incidente. Il secondo motociclista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Un uomo svizzero di 46 anni è morto sul posto di uno scontro frontale tra due motociclisti nei pressi di St-Cergue, nel canton Vaud, sabato pomeriggio.

Il secondo centauro è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elicottero all'Ospedale Universitario di Ginevra.

Il frontale è avvenuto durante una manovra di sorpasso da parte del conducente superstite, come ha riferito la polizia cantonale vodese domenica mattina.

La strada tra Trélex e St-Cergue è stata chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore per consentire ai servizi di emergenza di intervenire e di determinare le cause dell'incidente.

La Procura ha aperto un'inchiesta penale. L'unità del traffico della polizia vodese è stata incaricata di indagare per determinare le cause e le circostanze esatte dell'incidente.

