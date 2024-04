Alcune figure di soldati del cosiddetto esercito di terracotta nel mausoleo di Qin Shihuangdi. Symbolbild: dpa

Alla fine di marzo del 1974, dei contadini cinesi fecero uno dei più importanti ritrovamenti archeologici del XX secolo. Ancora oggi, gli archeologi stanno scoprendo nuovi segreti sui guerrieri di terracotta.

dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Le prime testimonianze sui guerrieri di terracotta sono state scoperte in Cina 50 anni fa.

Sono state ritrovate circa 8.000 statuette di guerrieri, che avrebbero dovuto proteggere l'imperatore come guardie del corpo anche dopo la sua morte.

Anche mezzo secolo dopo la loro scoperta, i guerrieri di terracotta continuano ad affascinare gli archeologi. Mostra di più

I contadini speravano di trovare dell'acqua durante i loro scavi, ma invece si imbatterono in qualcosa di completamente inaspettato: la terra dura e rossa conteneva le punte di antiche frecce di bronzo e i resti sbriciolati di teste d'argilla a grandezza naturale.

Il ritrovamento casuale si rivelò una delle più importanti scoperte archeologiche del XX secolo: l'Esercito di Terracotta, fatto di argilla, costruito per il mausoleo di Qin Shi Huang, il primo imperatore della Cina.

Circa 50 anni fa, il 29 marzo 1974, la prima testimonianza dei Guerrieri di Terracotta fu rinvenuta a nord-est della città centrale cinese di Xi'an, ai piedi dei monti Lishan. Xi'an è una città con più di 3100 anni di storia ed è stata la capitale di 13 dinastie.

Scoperte 8000 statuette

Sono state ritrovate circa 8.000 statuette di guerrieri che avrebbero dovuto proteggere l'imperatore come guardie del corpo anche dopo la sua morte. Oggi il Museo di Terracotta è una delle attrazioni turistiche più famose della Repubblica Popolare.

Anche gli ospiti di Stato e le celebrità che si recano in Cina spesso non rinunciano a una sosta al Museo di Terracotta di Xi'an. L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron e Michelle Obama, moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, sono stati qui.

I guerrieri di terracotta affascinano non solo gli archeologi

L'ultima dimora dell'imperatore Qin è ufficialmente patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1987. I guerrieri e i cavalli di terracotta possiedono «eccezionali qualità tecniche e artistiche», hanno spiegato gli esperti.

L'esercito è una «testimonianza unica» dell'organizzazione militare in Cina all'epoca degli Stati Combattenti (475-221 a.C.) e dell'effimero Impero delle Mille Generazioni (221-210 a.C.).

Anche mezzo secolo dopo la loro scoperta, i guerrieri di terracotta continuano ad affascinare gli archeologi. Non tutti i misteri sono stati risolti. E i progressi della tecnologia stanno aprendo nuove possibilità di restauro e conservazione.

Nel museo c'è una sorta di «ospedale» per le reliquie. Come ha riferito l'agenzia di stampa statale Xinhua in ottobre, i guerrieri scavati vengono esaminati con radiografie e ultrasuoni e con altre procedure.

Tre fosse

Il sito di scavo è suddiviso in tre aree principali. La fossa 1 è stata scavata per prima ed è tuttora la più conosciuta. Qui si trovava la principale unità di fanteria dell'esercito. La fossa 3, scavata alla fine degli anni '80, contiene le figure di diversi ufficiali di alto rango in un piccolo posto di comando.

Tuttavia, la fossa 2, su cui si stanno concentrando le ricerche, è considerata un pezzo cruciale del puzzle per la comprensione del complesso dei guerrieri di terracotta. I primi scavi si sono svolti qui nel 1994 e, dopo una pausa, di nuovo dal 2015.

Come ha riferito lo scorso anno il direttore degli scavi Zhu Sihong al portale online cinese «Sixth Tone», le indagini indicano che il sito ospitava principalmente le «unità speciali» dell'esercito: un'unità mista di truppe a cavallo, arcieri e carri. Zhu spera che i nuovi ritrovamenti possano fornire indicazioni inedite sul funzionamento degli eserciti di un tempo.

Non solo i guerrieri di terracotta, ma anche l'enorme complesso di mausolei di Xi'an terrà impegnate generazioni di archeologi.

Di Jörn Petring, dpa