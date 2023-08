Senza i soldi, lui e la sua ragazza forse non sarebbero una coppia, ecco perché

Chico e Candice Instagram

Il vincitore al lotto milionario Chico rende pubblico il suo amore per una commissaria. A «Stern TV Spezial» Candice N. racconta che senza la vincita alla lotteria probabilmente non avrebbe intrapreso una relazione con Kürsat Y..

Hai fretta? blue News riassume per te Kürsat Y. alias «Chico» sta vivendo pubblicamente la sua vincita alla lotteria di quasi 10 milioni di euro.

Più di 800.000 persone lo seguono su Instagram.

Chico è ormai in buone mani da diversi mesi.

La sua dolce metà si chiama Candice, lavora per la polizia di Dortmund e dice: «Senza la vincita, probabilmente non saremmo una coppia». Mostra di più

Chico, il milionario della lotteria di Dortmund, è innamorato e ora tutti lo sanno. La sua vita è cambiata bruscamente circa un anno fa. L'ex operatore di gru ha vinto quasi 10 milioni alla lotteria e da allora vive la sua ricchezza in pubblico.

E Chico non è stato fortunato solo nel gioco d'azzardo, ma anche in amore. Da circa otto mesi ha donato il suo cuore all'agente di polizia Candice.

Ora parlano della loro relazione per la prima volta in televisione, su «Stern TV Spezial: Armes reiches Deutschland» scrive «Bunte».

E raccontano come si sono conosciuti: durante un controllo di polizia. «Guida dinamica in zona 30, dobbiamo parlare per un minuto», ha pensato Candice al loro primo incontro. E Chico? Si è innamorato della poliziotta.

Chico ha scritto a Candice su Instagram

«La guardo e poi ammetto tutto. 'In effetti ha ragione signora agente, di solito non sono così. Possiamo forse prendere un caffè?'».

Ma Candice ha fatto finta di niente. Chico non ha mollato, ha rintracciato Candice su Instagram e l'ha ricontattata. Poi, dopo che ha vinto al lotto, Candice ha accettato d'incontrarsi. «A un certo punto ho ceduto perché lui era così insistente e ho detto: 'Ok, dai, un caffè non ti ucciderà'».

Chico le ha raccontato la storia del suo passato e lei ha pensato: «Che schifo». Perché aveva fatto uso di droghe.

Alla domanda se avrebbe incontrato Chico anche senza vincere la lotteria, Cancide risponde: «Non lo so. Gli ho detto che quello che non avrei voluto era un ragazzo che si drogava. E la domanda è: 'Avrebbe smesso di drogarsi se non avesse vinto la lotteria?'».

Se avesse continuato come prima di vincere al lotto, la sua risposta sarebbe stata chiaramente «no».

Candice: «Sono finanziariamente indipendente»

In un'intervista a «Bild», Candice sottolinea: «Naturalmente non ho preso Chico per i suoi soldi. Sono finanziariamente indipendente da molto tempo. Mi piace essere portata fuori a cena da lui così spesso, ma non voglio nessun regalo costoso da parte sua».

La prima eccezione è arrivata dopo molte settimane. «Per dimostrarmi quanto sono importante per lui, mi ha regalato una borsa di Louis Vuitton». Il regalo l'ha commossa fino alle lacrime, dice Candice.

È entusiasta della sua dolce metà: «Chico è molto spiritoso e mi mostra anche lati di sé che quasi nessun altro conosce. Dietro al ragazzo con la parlantina c'è un cuore molto tenero».

E cosa piace a Chico della sua ragazza? «Ha un cuore grande e irradia tanta umanità. Allo stesso tempo, è sicura di sé e ha i piedi ben saldi a terra». E sottolinea: «Posso contare su di lei al 100%».