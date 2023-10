Senzatetto uccisa da un alligatore lungo quattro metri

Sabrina Peckham e sua figlia Breauna Dorris. Gofundme

La scorsa settimana in Florida una donna è stata divorata da un alligatore. Ora la figlia sta raccogliendo fondi per il suo funerale e ha già messo insieme oltre 11.500 dollari.

La famiglia sta ora combattendo contro alcune delle accuse mosse alla madre.

«La nostra famiglia è a pezzi», scrive la figlia su una piattaforma di raccolta fondi. Mostra di più

«La nostra famiglia sta soffrendo in modo insopportabile», scrive Breauna Dorris su Facebook. Sua madre, Sabrina Peckham, è stata recentemente uccisa da un alligatore in Florida.

La donna, una senzatetto, viveva in un'area boschiva vicino al luogo in cui si ritiene sia stata attaccata. È possibile che la 41enne si stesse recando in un campeggio quando l'animale l'ha colpita dall'acqua.

Ora la figlia Breauna si sta opponendo ad alcune accuse rivolte alla madre sui social media, come ha scritto recentemente la «BBC».

L'alligatore responsabile della morte della donna è stato ucciso dalle autorità.

«Prego che tu vegli su di me e sui tuoi nipoti»

La madre certamente non stava prendendo in giro gli alligatori, come sostengono i commentatori di alcuni siti di notizie, ha detto Dorris, aggiungendo che «nessuno merita di morire così».

«A mia madre: ti amo più di quanto abbia mai espresso, mi manchi più di quanto saprai mai e prego che tu vegli su di me e sui tuoi nipoti», ha aggiunto la figlia.

«La nostra famiglia è a pezzi», scrive la donna sulla piattaforma di raccolta fondi Gofundme, dove sono stati versati circa 11.500 dollari.

Si pensava fosse un manichino

L'alligatore, lungo ben 4 metri, è stato in seguito ucciso dalle autorità dopo che un uomo lo ha avvistato con dei resti umani in bocca. Jamarcus Bullard stava andando a un colloquio di lavoro quando ha notato l'animale.

All'inizio pensava che tra le fauci avesse un manichino, ha raccontato all'emittente locale Fox 13. «Ho visto che aveva qualcosa in bocca, ma ho inizialmente pensato che fosse un manichino. Quando ho capito che si trattava di una parte del corpo di una persona in carne ed ossa, sono subito corso dai vigili del fuoco», ha concluso.