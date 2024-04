Un'uscita in montagna si è conclusa nel peggiore dei modi per un alpinista 68enne che ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto sul Mittlerer Goggeien, nel canton San Gallo. Lo comunica la polizia cantonale in una nota odierna.

È intervenuto anche un elicottero della REGA. Immagine illustrativa d'archivio. sda

SDA

I soccorsi non hanno potuto fare altro che recuperare la salma dell'uomo residente nel cantone. L'incidente si è verificato lunedì sera sulla parete sud del Mittlerer Goggeien, nei pressi di Stein (SG).

Le forze dell'ordine hanno cercato il 68enne dopo aver ricevuto segnalazioni secondo cui egli non era più rincasato dopo essere uscito per un'escursione.

L'intervento di polizia è stato coadiuvato anche dalla Rega.

sime, ats