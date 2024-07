La polizia consiglia di non far entrare in casa estranei. Keystone

Una 93enne è rimasta vittima del trucco del falso artigiano giovedì a San Gallo: due uomini di 25-30 anni hanno bussato a una finestra della casa unifamiliare dell'anziana, sostenendo di dover effettuare un controllo per una presunta perdita di acqua.

SDA

La donna ha fatto entrare i finti lavoratori ed è scesa con uno di loro in cantina: nel frattempo il secondo è rimasto inosservato, riferisce oggi la polizia cantonale.

Quando i sedicenti artigiani se ne sono andati la pensionata ha trovato numerosi contenitori aperti nelle stanze dei piani superiori e si è accorta che i suoi gioielli erano spariti. I malviventi hanno preso il largo con una refurtiva valutata a diverse migliaia di franchi.

La polizia invita in situazioni del genere a tenere la porta chiusa e a chiedere assistenza prima di far entrare estranei in casa. L'accesso deve essere garantito solo ad artigiani incaricati dallo stesso proprietario o inquilino, come pure a quelli mandati – dopo aver avvisato – dalla società di gestione immobiliare. È inoltre consigliato chiedere sempre un documento di identità.

In caso di intrusione o di persone sospette, bisogna chiamare aiuto e allertare il 117, il numero delle forze dell'ordine.

ats