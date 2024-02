Brucia un fienile, scoperto un cadavere Keystone

Dopo un incendio scoppiato stamane in un fienile a Oberhelfenschwil (SG), tra le macerie è stato scoperto un cadavere. In una nota, la polizia cantonale afferma di aver avviato un'inchiesta per chiarire i fatti.

L'allerta è scattata poco dopo le 7.00. All'arrivo degli oltre 50 soccorritori, l'edificio indipendente a due piani era già completamente avvolto dalle fiamme.

Il cadavere è stato individuato circa quattro ore dopo e identificato.

ats