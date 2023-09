La caduta si è rivelata fatale per il 55enne a bordo di una e-bike. (Foto simbolica) Keystone

Tragico epilogo per un 55enne a bordo di una e-bike nei pressi di Balgach (SG) la scorsa notte.

Dopo essere uscito di strada, l'uomo è caduto dalla bicicletta riportando lesioni gravi da provocarne la morte sul luogo dell'incidente. Vano l'intervento dei soccorsi.

Come si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale di San Gallo, lo svizzero residente nella regione, che circolava senza indossare il casco, si è spostato sempre più a sinistra per poi uscire dalla carreggiata. Lì, la ruota anteriore della sua e-bike si è incagliata e la caduta al suolo è stata inevitabile.

Sono ancora ignote le cause che hanno condotto all'incidente, che si è verificato poco prima delle 00:30 all'altezza di una fattoria.

ot, ats