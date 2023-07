Un agente di polizia cantonale istruisce i servizi di emergenza. Keystone

Una gita in bicicletta nei boschi sangallesi di Flawil ha avuto un doloroso risvolto per una 73enne: poco dopo le 10 di domenica mattina si è vista aggredire da un cane che, azzannandola a un orecchio, ne ha reciso un pezzo.

La malcapitata è stata trasportata in ambulanza all'ospedale, dove i medici l'hanno operata. Lo comunica oggi la polizia cantonale di San Gallo. Il cane, un esemplare di American Pit Bull Terrier di 6 anni, è stato confiscato dall'Ufficio del veterinario cantonale in via cautelare.

Stando alla testimonianza della padrona del pit bull, una donna di 33 anni, l'animale si trovava al guinzaglio e indossava una museruola, di cui sarebbe riuscito in qualche modo a liberarsi. È stata avviata un'inchiesta penale per fare luce sull'episodio e il cane sarà sottoposto a esami comportamentali che potrebbero sfociare in misure contro l'animale o la sua padrona.

nide, ats