Le ricerche non hanno ancora dato i frutti sperati. (Foto simbolica) Keystone

Nel pomeriggio di ieri, sabato, un ignoto ha rapinato un chiosco a Oberriet, nel Canton San Gallo, minacciando la commessa con un'arma da fuoco. Il malloppo sottratto ammonta a diverse centinaia di franchi.

L'uomo, a volto coperto, è in seguito fuggito, come ha riferito la polizia cantonale di San Gallo in una nota odierna. Si presume che una seconda persona possa essere stata coinvolta nella rapina.

Nonostante le numerose pattuglie, i cani di servizio della polizia, gli specialisti della polizia cantonale e quelli dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le ricerche sono state finora infruttuose.

liku, ats