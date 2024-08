Scontro fatale tra un'auto e un autopostale a Wattwil Scontro fatale tra un'automobile ed un autopostale giovedì pomeriggio a Wattwil, nel Canton San Gallo. Immagine: Polizia cantonale di San Gallo Le persone a bordo della macchina, vale a dire il conducente 76enne, una passeggera di 75 anni ed un bimbo di nove hanno perso la vita a seguito dell'impatto, morendo sul colpo. Immagine: Polizia cantonale di San Gallo Il conducente del bus di 68 anni ha riportato ferite di entità non meglio specificate ed è stato trasportato in nosocomio con un elicottero dalla Rega. Immagine: Polizia cantonale di San Gallo Scontro fatale tra un'auto e un autopostale a Wattwil Scontro fatale tra un'automobile ed un autopostale giovedì pomeriggio a Wattwil, nel Canton San Gallo. Immagine: Polizia cantonale di San Gallo Le persone a bordo della macchina, vale a dire il conducente 76enne, una passeggera di 75 anni ed un bimbo di nove hanno perso la vita a seguito dell'impatto, morendo sul colpo. Immagine: Polizia cantonale di San Gallo Il conducente del bus di 68 anni ha riportato ferite di entità non meglio specificate ed è stato trasportato in nosocomio con un elicottero dalla Rega. Immagine: Polizia cantonale di San Gallo

Scontro fatale tra un'automobile ed un autopostale questo pomeriggio a Wattwil, nel Canton San Gallo. Le persone a bordo della macchina, ovvero il conducente 76enne, una passeggera di 75 anni ed un bimbo di nove – tutti e tre di nazionalità tedesca – hanno perso la vita a seguito dell'impatto, morendo sul colpo.

SDA

L'incidente è avvenuto intorno alle 16:15 quando l'uomo alla guida dell'auto, nell'affrontare una curva a destra, ha invaso la corsia opposta impattando frontalmente con l'autopostale, precisa la polizia cantonale in un comunicato diramato in serata.

Il conducente del bus di 68 anni ha riportato ferite di entità non meglio specificate ed è stato trasportato in nosocomio con un elicottero dalla Rega. Alcuni dei diversi passeggeri a bordo del pullman hanno riportato solamente lesioni minori, per le quali non è stato necessario il ricovero in ospedale.

A causa dell'incidente, il tratto di strada interessato è rimasto chiuso per diverse ore.

ats