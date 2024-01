Un gruppo di adolescenti attacca la polizia a San Gallo, arrestati in quattro

Immagine simbolica Polizia cantonale di San Gallo

Quattro adolescenti – tre ragazze e un ragazzo di età compresa tra i 13 e i 16 anni – sono stati arrestati ieri, venerdì, sera a San Gallo dopo che le giovani hanno attaccato con violenza la polizia per impedirle di effettuare un controllo sul ragazzo.

Il 15enne, verso le 20.30, era riuscito a sfuggire a un primo tentativo di controllo, alla stazione, ma poco dopo è stato nuovamente fermato dagli agenti, ha comunicato la polizia cantonale.

A quel punto sono intervenute le tre ragazze – una svizzera di 13 anni, una 15enne di origine eritrea e una 16enne di origine afgana – trattenendo i poliziotti per la giacca mentre tentavano di ammanettare il ragazzo che è riuscito nuovamente a fuggire.

È stato poi nuovamente fermato e in suo aiuto sono tornate le tre ragazze che hanno iniziato a colpire gli agenti. Questi ultimi hanno fatto uso di spray al peperoncino e si sono poi ritirati soprattutto perché il gruppo di giovani ha cercato di mobilitare altri ragazzi contro la polizia, indica la nota.

I quattro giovani sono stati poi arrestati con l'aiuto della polizia municipale di San Gallo. Le ragazze hanno opposto resistenza. Il 15enne, svizzero, è stato riportato in un istituto per giovani come era stato chiesto. I poliziotti coinvolti non sono rimasti feriti, viene precisato.

«Definirei il caso riportato come punta dell'iceberg, per ora»

La polizia cantonale sangallese fortunatamente non si trova ad affrontare situazioni così estreme in ogni intervento, ha indicato a Keystone-ATS il portavoce Florian Schneider. Altri corpi di polizia soprattutto nelle città inviano ormai in determinate zone più di due agenti di pattuglia insieme. San Gallo è ancora lontana da ciò, ha precisato.

«Definirei il caso riportato come punta dell'iceberg, per ora», ha detto Schneider, aggiungendo che negli ambienti più urbani si osserva una crescente mancanza di rispetto da parte di persone sempre più giovani e in particolare in occasione delle uscite nei week-end. Secondo il portavoce anche l'alcol e le droghe sono fattori che abbassano la soglia di inibizione, soprattutto quando i giovani sono in gruppo.

Non è una tendenza in aumento

Secondo la polizia cantonale di San Gallo questi episodi non sono indice di una tendenza generale all'aumento della criminalità giovanile. Nel 2022, la percentuale di giovani coinvolti in reati penali – 13% – è rimasta stabile rispetto all'anno precedente. Trentacinque dei 75 accusati di rapina, tuttavia, avevano meno di 18 anni.

Secondo Schneider, la situazione dovrebbe essere simile nel 2023, con una possibile lieve tendenza all'aumento della delinquenza giovanile nel suo complesso. La statistica definitiva sarà pubblicata alla fine di marzo.

Il portavoce ha aggiunto che alcuni giovani commettono numerosi reati e sono quindi responsabili di un numero elevato di casi; spesso sono in gruppo e agiscono anche oltre i confini cantonali. Recentemente si è registrato un aumento di reati anche tra le ragazze, ma non si può ancora parlare di una tendenza in questo ambito, perché mancano i dati, sottolinea.

ev, ats