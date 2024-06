Si sta diffondendo un nuovo trucco con cui i ladri spiano le case

Un ladro osserva l'interno di una casa (immagine simbolica). Imago

I ladri trovano sempre nuovi modi per scoprire se qualcuno è in casa. In Austria si sta diffondendo un metodo particolarmente ingegnoso: le monete sulla cassetta delle lettere.

jke Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te In Austria i ladri usano le monete sulla cassetta delle lettere per scoprire se qualcuno è in casa.

Un esperto di sicurezza consiglia ai cittadini di informare la polizia in caso di scoperte insolite. Mostra di più

I ladri sono ingegnosi quando si tratta di spiare le loro potenziali vittime e utilizzano trucchi per raccogliere informazioni.

Nastri adesivi sulle porte, gnomi da giardino colorati davanti alle case o fiammiferi nelle cornici delle porte sono solo alcuni dei metodi utilizzati dai criminali.

L'obiettivo è sempre lo stesso: vogliono scoprire se qualcuno è in casa osservando attentamente se gli oggetti vengono rimossi.

Nuovo «trucco della moneta» in Austria

Il quotidiano Kronen Zeitung riferisce di una nuova truffa che si sta diffondendo in Austria : i ladri mettono delle monete sulla cassetta delle lettere o le infilano in una fessura.

Poiché la maggior parte delle persone non lascia denaro in giro, i criminali possono capire se qualcuno è in casa oppure no. Inoltre, è più discreto manomettere la cassetta delle lettere che la porta d'ingresso.

In qualità di ex agente di polizia viennese, l'esperto di sicurezza austriaco Michael Bübl conosce bene i trucchi utilizzati dai ladri. Consiglia alle persone di informare immediatamente le autorità se notano qualcosa di sospetto.

Bübl stesso è venuto a conoscenza di questo trucco a Ernstbrunn, nella Bassa Austria, dove i ladri hanno messo monete da 50 centesimi sotto i coperchi delle cassette delle lettere.

Attenzione a chi osserva le proprietà

In un'intervista rilasciata al quotidiano Kronen Zeitung, Bübl fornisce ulteriori informazioni sulle sue esperienze. Rivela che ci sono alcuni elementi che possono indicare che qualcuno sta pianificando un furto con scasso.

Ad esempio, si dovrebbe essere particolarmente vigili se motociclisti o donne in abiti firmati costosi continuano a comparire e a osservare una determinata proprietà.

I ladri utilizzano spesso anche strumenti di ingresso, come bidoni della spazzatura o scale, che non devono essere lasciati in giro.

Rimanere sempre vigili

Bübl mette in guardia dal sentirsi troppo sicuri. Non esiste un limite per gli scassinatori.

Ad esempio, le chiavi di casa non dovrebbero essere lasciate in giro, poiché vengono continuamente introdotte sul mercato nuove tecniche per copiarle.