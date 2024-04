Gli uomini sono più attivi delle donne in materia di uso del cellulare sulla toilette. Keystone

Lo smartphone è sempre più un compagno fedele nelle sedute al gabinetto: il 54% degli svizzeri usa il telefono sempre o spesso in bagno e un altro 39% lo fa a volte.

SDA

Stando ai risultati di un sondaggio pubblicati oggi dal colosso del commercio online Galaxus i cittadini della Confederazione si inseriscono così sostanzialmente nella media europea, che è però dominata dagli italiani: nella penisola il 28% traffica con il suo dispositivo elettronico sempre, il 37% spesso e il 33% a volte.

Secondo gli estensori del rilevamento demoscopico – che ha visto coinvolte 2547 persone in cinque paesi – tutto parte dalla noia, considerata fastidiosa dal 63% degli italiani, mentre per gli svizzeri la quota scende al 33%. Il 47% degli interpellati a livello globale dichiara infatti di usare lo smartphone in bagno a causa della noia.

Si osservano comunque grandi differenze tra le diverse fasce di età: più si è giovani, più spesso si usa il cellulare alla toilette. Tra gli under 30 la pratica in questione concerne 7 persone su 10, mentre sono solo 2 su 10 tra gli over 60. C'è anche un lieve scarto a livello di sesso: gli uomini (5 su 10) stanno sul telefono più delle donne (4 su 10).

Ecco cosa si fa con il cellulare sul gabinetto

E cosa si fa sul gabinetto, con il cellulare? Secondo gli autori del sondaggio c'è poco tempo per l'amore: solo 3 su 100 dichiara di utilizzare Tinder, Bumble o Grindr. Quasi 7 su 10, invece, consultano i social media come Facebook, TikTok o Instagram, mentre 4 persone su 10 leggono, ascoltano o guardano le ultime notizie.

Una quota analoga chatta via WhatsApp, Threema e simili, mentre 3 su 10 si impegnano in giochi come ad esempio Candy Crush. Inoltre il 13% visita i negozi online preferiti.

Gli esperti di Galaxus concludono il loro rilevamento con due consigli per la salute. Primo: gli smartphone moderni sono molto lisci, quindi i germi hanno poche possibilità di trovare un punto d'appoggio, ma possono incastrarsi facilmente nei graffi o nella custodia del cellulare: «Quindi se non vuoi avere problemi di stomaco, lava regolarmente lo smartphone e le mani».

Secondo: «più tempo trascorri sul water, maggiore è il rischio di sviluppare le emorroidi, quindi lascia perdere il cellulare!».

hm, ats