L'incendio ha causato ingenti danni materiali. Keystone

Nessun ferito ma ingenti danni materiali: è il lascito del rogo che venerdì sera poco prima delle 17.30 ha attanagliato una casa plurifamigliare a Önsingen, nel canton Soletta. Sono stati sfollati gli inquilini di più appartamenti nell'edificio.

Stando a un comunicato odierno della polizia cantonale, l'incendio è partito dalla cantina della struttura e si è propagato nella tromba delle scale.

Giunti in seguito alla chiamata di un residente che ha notato del fumo proveniente dalla casa, i pompieri hanno estinto il rogo e hanno allontanato il fumo grazie a sistemi di areazione.

Il comune ha fornito alloggio temporaneo agli inquilini sfollati in seguito all'incendio. Le cause del rogo non sono ancora chiare e sono al vaglio degli inquirenti, che lanciano un appello a eventuali testimoni.

nide, ats