L'attico che ha preso fuoco la scorsa notte a Langendorf, nella periferia di Soletta. Keystone

Un incendio ha devastato la scorsa notte un attico a Langendorf, vicino a Soletta. Un uomo ha riportato ferite giudicate gravi ed è stato trasportato in elicottero in ospedale.

La segnalazione dell'appartamento in fiamme, all'ultimo piano di un immobile commerciale, è arrivata verso le 3:15, indica oggi in una nota la polizia cantonale solettese. Nell'attico è stato trovato un uomo che dopo le prime cure è stato elitrasportato in ospedale.

Sono in corso indagini per chiarire le cause dell'incendio. La polizia non ha ancora fornito informazioni sull'entità dei danni.

pl, ats