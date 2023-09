La polizia non ha riferito il numero delle persone coinvolte, né se ci sono stati decessi nell'incidente. (Foto d'archivio) Keystone

Oggi pomeriggio un aereo di piccole dimensioni è precipitato nei pressi dell'aeroporto di Grenchen. La polizia non ha riferito il numero delle persone coinvolte, né se ci sono stati decessi nell'incidente avvenuto poco dopo le 16.15.

A darne la notizia inizialmente è stato il Blick-Online. Sul luogo si trova un massiccio impiego di pompieri e servizi di soccorso.

Una portavoce della polizia cantonale di Soletta ha confermato a Keystone-ATS la notizia dell'incidente apparsa sul portale Blick-Online. Le indagini sono ancora in corso e, per rispetto dei parenti delle persone coinvolte, per il momento non saranno divulgati dettagli. $

La polizia ha annunciato che ulteriori informazioni saranno disponibili in serata.

tl, ats