Quindici giorni dopo una sparatoria in cui un uomo era rimasto ferito ad Amburgo, in Germania, la polizia ha arrestato un sospetto in Svizzera. A seguito di indagini approfondite da parte della squadra omicidi e della procura di Amburgo, è stato possibile identificare un turco di 32 anni, ha annunciato un portavoce della polizia.

SDA

Poiché c'erano indizi che l'uomo vivesse in Svizzera, è stato spiccato un mandato d'arresto europeo che ha portato al fermo da parte della polizia elvetica, ha aggiunto. Non è però stato precisato in quale città sia avvenuto l'arresto. Ora il 32enne verrà consegnato alle autorità tedesche.

Il sospetto avrebbe avuto una lite con un uomo di 33 anni nel quartiere Phoenix di Amburgo nel pomeriggio del 27 agosto, durante il quale il 33enne è rimasto ferito a una gamba.

Alcuni passanti hanno poi allertato la polizia. Le ricerche immediate non hanno dato esito. Per questo la polizia, dopo aver chiesto informazioni ad eventuali testimoni, ha spiccato un mandato d'arresto.

