La giocatrice della nazionale spagnola di calcio femminile Jennifer Hermoso (a destra) esce dopo un'udienza presso il Tribunale Nazionale di Madrid, Spagna, 02 gennaio 2024. La Hermoso doveva testimoniare nel caso Rubiales, che vede indagato l'ex presidente della Reale Federazione Spagnola di Calcio (RFEF) Luis Rubiales per un bacio non consensuale che le diede e per le presunte pressioni subite nei giorni successivi.

KEYSTONE