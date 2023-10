Jennifer Hermoso a una evento della Football Hall of Fame. Imago

La calciatrice Jennifer Hermoso ha pesantemente accusato l'ex capo della Federazione di calcio spagnola, Luis Rubiales, nel procedimento di indagine sullo scandalo del bacio.

Hai fretta? blue News riassume per te Nello scandalo scoppiato dopo la finale dei Mondiali, la giocatrice Jennifer Hermoso, che è stata baciata dal capo della federazione calcistica Luis Rubiales, ora dimissionario, ha presentato una denuncia.

Hermoso ha testimoniato all'ufficio del pubblico ministero di non aver acconsentito al bacio sulla bocca datole dall'ex presidente.

Rubiales aveva cercato di convincerla a sostenere la sua versione dei fatti e anche l'allora allenatore della nazionale Jorge Vilda aveva cercato di influenzarla. Mostra di più

Dopo la vittoria al Mondiale delle calciatrici spagnole, il presidente della federazione Luis Rubiales aveva baciato Jennifer Hermoso sulla bocca senza chiederle il permesso. Successivamente, la giocatrice ha coinvolto la giustizia e ha denunciato il controverso presidente alla Procura Generale.

Rubiales sostiene che la ragazza avesse acconsentito al bacio. Tuttavia, la giocatrice ha dichiarato di essersi sentita «vittima di un'azione impulsiva, sessista e inappropriata, alla quale non ho acconsentito».

Il giudice istruttore dovrà decidere se l'ex dirigente andrà sul banco degli imputati. In tal caso, secondo gli esperti, Rubiales rischia una pena detentiva fino a quattro anni.

Ora, la rete televisiva spagnola «Telecinco», ha rivelato durante la trasmissione «Código 10» la testimonianza di Jenni Hermoso, rilasciata lunedì in tribunale.

Rubiales a Hermoso: «Mi chiamano un maniaco e un violentatore»

«Viaggiavamo in business class e loro (Rubiales e il suo staff) erano seduti in prima fila. Sono andata in bagno e lui era lì vicino a parlare con alcuni colleghi. In quel momento mi ha detto: "Jenni, puoi venire un secondo? Devi aiutarmi a registrare un video con me a Doha (Qatar) perché mi chiamano maniaco, violentatore"».

«Ho detto di no - e anche io ero nervosa, mi sentivo a disagio», ha raccontato la trentatreenne. Hermoso ha anche rivelato degli sforzi di Rubiales per persuaderla.

«Non lo dimenticherò mai perché mi ha detto: "Ho fatto molto per il calcio femminile. Sono una brava persona, proprio come te. Devi aiutarmi, fallo per le mie due figlie che stanno piangendo laggiù sull'aereo"».

EXCLUSIVA | El testimonio íntegro de Jennifer Hermoso en #Código10: "En ese momento yo no tuve tiempo para reaccionar"



🔵https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/1bBtAfKksV — Telecinco (@telecincoes) October 9, 2023

In seguito, Rubiales ha voluto parlare con suo fratello. «Non mi sono sentita rispettata in nessun modo. Non volevo quel bacio. Mi ha chiesto di aiutarlo a risolvere un'azione che lui stesso aveva provocato. Non mi sono sentita bene in alcun momento, ero sotto shock», ha sottolineato la calciatrice.

Il bacio non consensuale ha danneggiato anche la sua immagine, sottolinea Hermoso: «Sentivo che nessuno mi proteggeva come giocatrice e come membra della federazione. Mi chiedevano di proteggerli, di aiutarli, ma non ho mai avuto la sensazione che qualcuno stesse proteggendo me».

Hermoso ha dovuto lasciare Madrid

Le immagini filmate dall'autobus della squadra, dove la mostrano con altre giocatrici in un'atmosfera rilassata mentre scherzano sull'accaduto, vengono descritte come segue: «Ero un po' più rilassata. Non mi sarei mai permessa di piangere in un angolo, in modo che tutti potessero chiedermi "cosa succede?". Era il momento di festeggiare. Dovevo anche proteggere le mie compagne di squadra».

«Non meritavo di passare attraverso tutto questo. È stato molto difficile per me non poter tornare a casa. Ho dovuto lasciare Madrid per sfuggire alla pressione esercitata da persone che volevano solo farmi del male...», ha inseguito ammesso l'attaccante del Pachuca.

«Abbiamo grandi responsabilità nei confronti delle nuove generazioni»

La calciatrice, che ora gioca nella lega messicana, ha tenuto un discorso durante un evento della Football Hall of Fame - nella quale sono state ammesse grandi figure del calcio come Francesco Totti, Xavi Hernández e Carlo Ancelotti.

«In un momento per noi storico abbiamo sofferto più di quanto avremmo dovuto. Mi rendo conto che abbiamo una grande responsabilità nei confronti delle nuove generazioni», questo è stato il suo messaggio.

«A tutti quelli che non hanno una voce per farsi sentire, voglio dire che questa lotta appartiene a tutti noi. Vinciamo sul campo e fuori dal campo, per garantire uno sport e una società aperti, che proteggono tutti noi», ha proseguito Hermoso.

«E a tutti voglio dire: "È finita! Sono Jenni Hermoso, sono una calciatrice e una ragazza che è diventata campionessa del mondo"».