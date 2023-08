Rubiales: dopo lo scandalo del bacio spuntano le orgie nel periodo della pandemia?

Luis Rubiales sempre più nei guai KEYSTONE

Sulla vita di Luis Rubiales, presidente provvisoriamente sospeso della Federcalcio spagnola, spuntano nuovi scandali. L'ultimo della serie riguarda dei festini con diverse donne giovani organizzati durante il picco della pandemia di Covid ... e non solo.

Hai fretta? blue News riassume per te Luis Rubiales è stato sospeso provvisoriamente dalla sua carica di presidente delle Federazioen spagnola di calcio dopo lo scandalo del bacio forzato alla giocatrice durante la Coppa del Mondo di calcio.

Il «The Sun» porta alla luce dei fatti risalenti al periodo di picco della pandemia di Covid, quando Rubiales, in Spagna, avrebbe partecipato a festini selvaggi con alcune ragazze.

Rubiales nega i fatti. Il dirigente non è più stato visto in pubblico da quando ha rifiutato di dimettersi dalla carica di presidente. Mostra di più

Senza stipendio, senza auto di rappresentanza e senza poter usufruire di nessuno dei benefit di cui godeva come presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), dai 3000 euro di rimborso per l'affitto a Madrid sino al cellulare e al computer.

«Sospensione provvisoria» per Rubiales dopo lo scandalo del bacio forzato alla giocatrice della nazionale femminile di calcio Jenni Hermoso durante la premiazione dei Mondiali. Intanto, anche la procura spagnola ha avviato un'indagine.

I festini selvaggi durante il picco della pandemia di Covid

Ma è il quotidiano «The Sun» a lanciare un altro possibile scandalo legato alla figura di Luis Rubiales.

Secondo il foglio inglese infatti, lo spagnolo avrebbe partecipato a delle notti selvagge nella splendida proprietà, chiamata Villa Luxury Paradise, immersa nelle colline dell'esclusivo quartiere di Salobrena, a pochi chilometri da Granada, dove è nato e cresciuto il dirigente.

Fin qui nulla di particolarmente strano, se non fosse per il fatto che le feste sono avvenute durante l'apice della pandemia di Covid, alla quale avrebbero partecipato «otto o dieci ragazze», portate da un amico.

Orgie pagate con i soldi della Federazione spagnola

Questo sarebbe solo l'ultimo della serie di scandali che hanno colpito la famiglia Rubiales, dopo che lo scorso anno lo zio aveva dichiarato a un processo anticorruzione che Luis aveva usato illegalmente i fondi della RFEF per affittare una villa di lusso per un'«orgia».

Rubiales: «Solo lavoro e paella»

Rubiales ha negato le affermazioni, insistendo sul fatto che la splendida villa era stata usata per ospitare una riunione di lavoro e che c'erano stati semplicemente «un barbecue e una paella con persone di sesso diverso».

«La famiglia Rubiales ha molta influenza, non temeva problemi»

Tuttavia, un vicino di casa ha dichiarato al «The Sun»: «Ricordo che quando era qui, il rumore era pazzesco. C'era molta musica, si beveva e c'erano molte ragazze. Li sentivo ridere e fare festa fino alle cinque o alle sei del mattino. Sono stati qui per un paio di giorni».

Intanto, la signora Maria, che ha fornito solo il suo nome, ha detto che la proprietà era di un'imprenditrice italiana. Ha aggiunto: «È successo durante la pandemia di Covid ed è stato fastidioso, ma non abbiamo chiamato la polizia perché non è nel nostro stile».

Un agente immobiliare spagnolo del posto, che ha chiesto l'anonimato, ha aggiunto: «Questo è un quartiere esclusivo dove Luis Rubiales sa che non si metterà nei guai. La sua famiglia è molto conosciuta e amata qui, ha molta influenza».

Scomparso dai radar

Non si sa dove si trovi attualmente Rubiales, ma pare che sabato si sia recato a Motril - dov'è nato - per una vacanza, nonostante il municipio abbia annullato per «motivi di sicurezza» una partita di calcio a cui avrebbe dovuto partecipare con alcuni amici in uno stadio comunale.

Il dirigente non è stato più visto in pubblico da quando ha scioccato il mondo rifiutando di dimettersi durante l'assemblea generale straordinaria della FA spagnola di venerdì scorso.