Nuri Sahin è il nuovo allenatore del Borussia Dortmund.

Il turco, che ha ricoperto il ruolo di vice per alcuni mesi, ha firmato un contratto triennale con il club giallonero. Per il 35enne si tratta della seconda esperienza da capo allenatore, la prima in Turchia con l'Antalyaspor tra il 2021 e il 2023. Il 35enne però dovrà cominciare questa nuova avventura senza Mats Hummels che ha deciso di lasciare la squadra dopo 13 anni (suddivisi in due) a parametro zero.

