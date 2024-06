Matija Sarkic Reuters

Il portiere del Milwall e della Nazionale del Montenegro Matija Sarkic è morto improvvisamente all’età di 26 anni.

Ne ha dato notizia il club della Championship inglese, rivolgendo le condoglianze ai cari del giovane giocatore e specificando che per rispetto alla famiglia non saranno aggiunti ulteriori commenti.

Stando ai media montenegrini Sarkic si sarebbe sentito male nel suo appartamento di Budva. Chiamati da alcuni amici per tentare di rianimarlo, i soccorsi ne avrebbero constatato il decesso alle 6.30.

Nato in Inghilterra, Sarkic è cresciuto calcisticamente in Belgio, nelle giovanili dell’Anderlecht, ed è tornato sull’isola ingaggiato a 18 anni dall’Aston Villa, che lo ha poi girato in prestito a diverse squadre nelle divisioni inferiori, prima di passare a Wolverhamton e Milwall.

Ha disputato 9 incontri con la Nazionale maggiore, l’ultimo dei quali il 5 giugno in amichevole contro il Belgio.

